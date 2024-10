Neuer alter Platz-Hirscher fürs Ski-Land Salzburg

Der beste Salzburger spricht Niederländisch: Momentan sorgt Topstar Marcel Hirscher vor allem mit dem Hin und Her rund um einen möglichen Start in Sölden für Aufsehen. Hat sich dieses Theater einmal gelegt, kann der „Niederländer“ endlich auf der Rennstrecke Akzente setzen. Erfolgreich, denn an den Gesamtergebnissen gemessen, wird der 35-Jährige Bundesland-intern am besten abschneiden. Und damit der neue alte Platz-Hirsch(er) in Salzburg sein.