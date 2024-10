Junge Fechterin setzt alles auf eine Karte

„Ich habe in den ersten Wochen sehr viel geschlafen, es war eine große Umstellung für mich“, lacht Julia Eistert. Denn die Fechterin hat ihr Training geändert, fokussiert sich jetzt voll und ganz auf den Sport. Das kann sie einerseits, weil sie ihren Bachelor in Anglistik und Amerikanistik abgeschlossen hat. „Ich mache jetzt zwar den Master in Sprachwissenschaften, aber das läuft eher nebenbei. Der Fokus liegt vier Jahre auf Fechten“, sagt die 22-Jährige. Andererseits, weil die Salzburgerin – wegen ihrer Leistungen und einigen Karriereenden – ins Nationalteam aufgenommen wurde. „Ich habe jetzt nach Absprache mit Trainer Moritz Hinterseer Früh- und Spezialtraining“, freut sie sich über große Entwicklungen.