Salzburg ist für die Champions League zu schwach

Mit der Aussage, dass sich seine Mannschaft den Einzug in die Sterneliga verdient hat, hatte Lijnders zum damaligen Zeitpunkt Recht. Salzburg hat in den Qualispielen gegen Twente und Kiew starke Leistungen gezeigt. Im Nachhinein betrachtet wäre es aber – so hart es auch klingen mag – gescheiter gewesen, wenn man die Quali nicht gepackt hätte. Den Bullen fehlt für die Champions League nämlich schlichtweg die Qualität. Und das von vorne bis hinten, das hat sich am Mittwoch erneut gezeigt.