Salzkammergut Advent: Die schönste Zeit im Jahr!

Das Friedenslicht am See

Der Wolfgangseer Advent, den die „Krone“ präsentiert, findet ab 22. November bis 22. Dezember statt. Hier kann man per Schiff zwischen St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang pendeln, um die Atmosphäre gleich dreier Märkte zu genießen. Prägnante Wahrzeichen sind die 16 Meter hohe Friedenslaterne am See oder auch der Adventzug der Schafbergbahn entlang des „Drei-König-Erlebniswegs“.