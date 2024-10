Festival Klanglicht entfaltet wieder seine Zauber

Traumhaft geht es heuer beim Klanglicht zu, denn das Motto „Träume“ hat eine Vielzahl von Künstlern zu ganz besonderen Arbeiten animiert. Die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fantasie verschwimmt zusehends und man taucht ein in eine Welt, in der Staunen Programm ist. „Bringst du den Mond später wieder zurück in den Himmel?“, ist etwa der britische Künstler Luke Jerram von einer kleinen Besucherin gefragt worden. Mit seinem „Museum of the Moon“ in der Grazer Stadtpfarrkirche lädt er zu einer poetischen Begegnung mit dem Erdtrabanten.