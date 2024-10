Bei „Dancing Stars“ werden neue Profis gecastet

Beim „Casting“ müssen die zukünftigen „Dancing Stars“-Profis mit Amateuren Herausforderungen am Tanzparkett meistern, um ihr Profi-Ticket für das große Hauptevent zu lösen und ein Teil der „Dancing Stars“-Familie zu werden. In der ersten Folge stellen sich aus rund 1000 Bewerbern 24 Tänzer den prüfenden Augen der Fachjury. Am Ende bleiben fünf Profi-Damen und fünf Profi-Herren übrig, die in den weiteren Episoden um die beiden begehrten Stellen tanzen. Im weiteren Verlauf müssen sich die übriggebliebenen Kandidaten einer „Speeddancing“-Runde stellen, unterschiedliche Tänze einstudieren und ums Weiterkommen kämpfen. So ist bis zum Schluss maximale Spannung garantiert.