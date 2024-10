Hisbollah plante Invasion „größer als 7. Oktober“

Unterdessen meldete eine libanesische Nachrichtenagentur „die heftigsten Angriffe in Beirut seit Beginn des Krieges“ zwischen Israel und der Hisbollah. Bei den bisher heftigsten Luftangriffen seien in einem Vorort von Beirut sechs Gebäude zerstört worden. Den Angaben zufolge gab es am Mittwochabend insgesamt mindestens 17 Luftangriffe auf die südlichen Vororte Beiruts, dabei soll ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden sein.