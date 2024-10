FPÖ-Wahlhilfe aus der Hofburg

Kritik am Präsidenten hört man aus ganz Österreich. In der Steiermark, wo heute in einem Monat gewählt wird, fällt sie am lautesten aus. Hunderte aus der Bevölkerung, versichert der um seine Zukunft bangende VP-Landeshauptmann Drexler, hätten ihm zu seiner VdB-Schelte in der „ZIB 2“ gratuliert.