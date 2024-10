Klub-Besitzer wollte Runde für 800 Fans zahlen

Strenge Sicherheits-Kontrollen

Das große Highlight des Wochenendes sollte jedoch erst am Tag darauf steigen. Nach einem exzellenten Frühstück versammelte sich unsere Gruppe um 9.45 Uhr in der Lobby des Hotels, wo bereits ein Bus auf uns wartete und uns in den Norden der Stadt brachte. Am Wembley Stadium angekommen, wurde ich rasch mit der strikten Sicherheitspolitik des Stadions konfrontiert. Laptops und Diktiergeräte sind im Wembley Stadium ebenso wenig erlaubt wie größere Rucksäcke und Taschen. Dass der einzige Bag-Drop-Off-Stand des Areals ausgerechnet auf der gegenüberliegenden Seite des Stadions platziert war, ließ mich zumindest die ein oder anderen Kalorien verbrennen, die ich kurz darauf wieder zu mir nehmen sollte. Im – mit unserem Wiener Ernst Happel Stadion nicht ansatzweise zu vergleichenden – höchst modernen Wembley Stadium erwartete uns in der Hospitality-Area der Patriots ein Genuss-Angebot, das seinesgleichen sucht. Während wir unsere Teller an etlichen Ständen mit Sushi, Burgern, Lachs, etc. beladen konnten, ließ sich das kulinarische Erlebnis mit einem großzügigen Angebot an Säften, Bier, Wein und Sekt abrunden.