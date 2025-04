Rossis Wild verlieren Overtime-Krimi gegen Vegas

Ebenfalls im Westen gingen die Edmonton Oilers durch einen 3:1-Auswärtssieg in Los Angeles gegen die Kings in der Serie mit 3:2 in Front. Zu Ende ist die Saison für die New Jersey Devils, nachdem sie in einem Eastern-Conference-Duell bei den Carolina Hurricanes mit 4:5 nach zweiter Verlängerung unterlegen waren und die Serie so 1:4 verloren. Dabei hatten die Devils in der letztlich finalen Partie bereits 3:0 geführt. Der Finne Sebastian Aho sorgte jeweils in Überzahl für das 4:4 und das Siegestor. Die Ottawa Senators verkürzten durch ein 4:0 bei den Toronto Maple Leafs auf 2:3.