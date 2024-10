Jaguars verteidigen englische Festung gegen Pats

Zurück ins Jahr 2024. Bereits am Samstag verwandelte sich die Metropole an der Themse in ein buntes Meer aus NFL-Trikots – wenngleich die Anhänger der Patriots das Fan-Duell gegen die Rivalen aus Florida klar für sich entscheiden. Das bekommt man auch bei der Warm-Up-Party des sechsfachen Super-Bowl-Champions zu spüren. Bereits zwei Wochen zuvor waren die Tickets für den Besuch im Greenwood Pub restlos ausverkauft. Bis spät in die Nacht ließ die Pats-Nation gemeinsam mit New-England-Prominenz wie Team-Owner Robert Kraft, Ex-Spieler Marcus Cannon, den Patriots-Cheerleadern sowie Pat Patriot, New Englands Maskottchen, die Korken knallen. Neben deutschen, tschechischen und ungarischen Fans tummelten sich auch zahlreiche Gäste aus Boston in der Londoner Innenstadt.