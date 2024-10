NFL-Fans kennen „keinen Hass oder Rivalität“

Rund um Londons größte Sehenswürdigkeiten bilden Tausende NFL-Trikots bunte Wimmelbilder. Die Weltmetropole an der Themse ist im Football-Fieber, Anhänger der New England Patriots und Jacksonville Jaguars nehmen die Stadt ein. Ehe die beiden Teams am Sonntag im Wembley-Stadium aufeinandertreffen, ging sportkrone.at auf Stimmenfang.