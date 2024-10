Victoria, des alten Kaisers Lieblingskutsche!

Nach Ende der österreichischen Monarchie wurden die Prunkwägen des Kaiserhauses dem Kunsthistorischen Museum übergeben, wo sie heute den Kernbestand der Wagenburg Wien bilden. Die zahlreichen offenen Sommerkutschen von Kaiser Franz Joseph I. blieben hingegen nicht erhalten, da man sie für historisch irrelevant hielt. In den 1990er-Jahren stellte sich jedoch heraus, dass einige dieser Fahrzeuge in der ehemaligen Bundesanstalt für Pferdezucht Stadl-Paura in Oberösterreich in stark verändertem Zustand erhalten geblieben sind.