Notfallplan für Kindergärten dringend gesucht

Verschnupft reagiert die Stadt bei Fragen nach der Personalnot in den Kindergärten, die ein historisches Rekordhoch erreicht hat – Krankenstände noch gar nicht mitgezählt. Fachkräftemangel sei derzeit überall ein Problem, und in der Elementarpädagogik europaweit besonders. Außerdem habe man ohnehin ein „umfassendes Maßnahmenpaket“ geschnürt. Das Maßnahmenpaket setzt, neben Werbekampagnen, vor allem auf zwei Hebel: einen Schwenk in der Ausbildung und einer „Verbesserung der Rahmenbedingungen“. Was das im Detail bedeutet, lesen Sie morgen in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.