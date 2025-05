Neues Wohnwagenlager sorgt für Unmut

Politische Aufregung

Das sorgt vor allem bei KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini für Unmut: „Es ist inakzeptabel, dass nur wenige Wochen nach den Vorfällen in der Kärntner Straße beim ehemaligen Billa in Straßgang nun neuerlich wilde Camper in Graz ihr Wohnwagenlager aufgeschlagen haben. Dass die Behörden im Bereich der Nutzung von Privatflächen nur sehr eingeschränkt handlungsfähig sind, wie auch der Fall in Straßgang gezeigt hat, ist eine wirkliche Farce: Worauf warten die Verantwortlichen in Stadt und Land, denn wenn die jetzigen gesetzlichen Regelungen nicht ausreichen, müssen diese schleunigst geändert werden!“