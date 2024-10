Bjelica hautnah: „Es gibt immer ein erstes Mal!“

Ein Kärntner Kroate will Salzburgs Bullen am morgigen Mittwoch in der Champions League biegen – und erklärt im „Krone“-Interview, wie das möglich ist. Einst führte der seit vielen Jahren in Klagenfurt lebende Nenad Bjelica den WAC in die Bundesliga, die Austria Wien 2013 in die Königsklasse. Um zuletzt Union Berlin mitunter vor dem Bundesliga-Abstieg zu bewahren. Nun fordert „Neno“ mit Kroatiens Topklub Dinamo Zagreb aber seinen absoluten Angstgegner. . .