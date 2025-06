Kulturschaffende arbeiten am Bachmann-Jahr 2026

Kooperationen angedacht

In einer Sitzung des Klagenfurter Stadtsenates hat er bereits ein Sonderbudget von 50.000 Euro beantragt. „Es wurde einstimmig beschlossen“, freut sich Petritz. Denn selbstverständlich ist das in Klagenfurt derzeit nicht, gibt es doch heuer nicht einmal ein Budget. Solange die Zwölftelregelung gilt, können und dürfen keine freiwilligen, zusätzlichen Ausgaben genehmigt werden. Aber die Zuversicht ist groß, dass es nächstes Jahr wieder ein Budget gibt. Und 50.000 Euro sind nicht viel für solch ein Vorhaben. „Es ist die finanzielle Minimalvariante. Wir streben Kooperationen an, beispielsweise mit Universität und Musilinstitut, mit dem Tourismus. Natürlich soll das Bachmann-Haus, das ja vom Kärnten Museum, also vom Land, bespielt wird, in dem Jahresprogramm vorkommen“, so Petritz.