„Speib jetzt nit“: Kindern Essen in Mund gestopft

Zöpfe so fest binden, dass es Mädchen weh tut. Essen in den Mund stopfen und diesen zuhalten, wenn der Bub nicht schlucken will. Kleinkinder unter drei Jahren in einen Turnsaal sperren, wenn sie nicht spuren. All das soll in einer Krabbelstube in Kärnten geschehen sein – und hat nun empfindliche Konsequenzen.