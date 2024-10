Koalitionssuche: Parteichefs erneut in der Hofburg

Anlässlich der SPÖ-Parteigremien wollte sich Babler am Montagvormittag nicht zum Fortgang der Gespräche äußern. Er wartet ab, welche Schritte Van der Bellen als Nächstes setzt. Ob es in Richtung Opposition oder Regierung gehen soll, wurde am Rande des Präsidiums nur vom oberösterreichischen Landeschef Michael Lindner beantwortet. Ziel der SPÖ sei es, die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern: „Das wird nur mit einer Regierungsbeteiligung möglich sein.“