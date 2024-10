Ein düsteres Bild verdunkelt sich weiter

Der Bundespräsident, der zum Wochenstart wieder einmal das Trio Kickl-Nehammer-Babler – natürlich getrennt voneinander! – in der Hofburg empfängt, steht besonders in der Kritik: Weil er, nicht, wie es üblich war in der Republik, den Wahl-Ersten, also Herbert Kickl, zumindest mit Sondierungsgesprächen zur Bildung einer Regierung beauftragt hat, sondern nur Zweier-Gespräche zwischen den drei Spitzen einforderte, seien drei Wochen verplempert worden.