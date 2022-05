Neuer Name! So soll das Wörthersee-Stadion heißen

Wie einst Austria Kärnten

Ungewöhnlich wäre der neue „Anstrich“ freilich nicht: Die einstige Austria Kärnten lief in Waidmannsdorf ja in der „Hypo Group Arena“ auf, in der Bundesliga haben aktuell überhaupt nur drei Klubs - Wattens (Tivoli), Admira (BSFZ-Arena) und der WAC (Lavanttal-Arena) - keinen Extra-Sponsor für die eigene Heimstätte.