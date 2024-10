Herbstzeit ist in Kärnten lang ersehnte Ganslzeit

Ein Gansl gehört zu Thanksgiving, dem wichtigsten Familienfest in Amerika. Thanksgiving bedeutet wörtlich übersetzt Danksagung und ist das Erntedankfest der Amerikaner, das jedoch in der Familie gefeiert wird – mit einem großen Abendmahl. In Österreich ist das Gansl mehr mit dem heiligen Martin verbunden.

(Bild: Nattakorn - stock.adobe.com)