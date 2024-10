Scheinverhandlungen mit nur einem Zweck

Eigentlich hätte man in den Gesprächen die Gründe für das Undenkbare benennen sollen. Kickls Verhältnis zu Demokratie und Medien, seine Ablehnung eines Verteidigungs-Bündnisses, die Nähe der FPÖ zu Russland und den Identitären. In ernsthaften Auseinandersetzungen hätte man zumindest versuchen können, das alles außer Streit zu stellen. So erfüllten diese Scheinverhandlungen nur einen Zweck: dem Wunsch des Bundespräsidenten Genüge zu tun.