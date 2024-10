220 Jobs weg: Voest schließt Werk in Deutschland

Was das konkret bedeutet: Die Werke in Dettingen, Schmölln, Schwäbisch Gmünd und Böhmenkirch werden in Zukunft zu einem sogenannten Produktionsverbund zusammengeschlossen. Für den Standort in Birkenfeld, wo einbaufertige Stanz- und Umformteile in Stahl und Aluminium für die Autoindustrie hergestellt werden, kommt das Aus.