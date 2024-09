voestalpine: Strafanzeige gegen zwei Ex-Manager

Ob Vorstand zu hohe Boni erhalten hat, ist noch offen

Schritte zur Einforderung dieses Schadens sind in Prüfung und Vorbereitung, heißt es seitens der voestalpine. Noch offen ist, ob der Vorstand in der Zeit, in der die Fehlbuchungen passiert ist, zu hohe Boni erhalten hat. Wäre dieser Fall, zahlt man diese zurück, erklärte Eibensteiner.