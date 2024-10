Palfraders Schwester ist prämierte Saucen-Queen

Christina Palfrader (49) ist gleich mehrfach erblich vorbelastet: Als Schwester von TV-Kaiser Robert Palfrader (55) ist ihr Kreativität in die Wiege gelegt. Aber auch Bodenständiges: Ihre Mutter Christine (75) stammt aus der Wiener Fleischermeister-Familie Radatz und betrieb in den Industriegebieten von Mödling und Wien zwei Würstelstände. Ihr mittlerweile verstorbener Vater Joseph war gelernter Fleischhauer und arbeitete bis zur Pension im Familienunternehmen. Gemeinsam mit ihrem zweiten Bruder Peter (53), Inhaber des Billard-Cafés Salon 5 in der Südstadt, übernahm Christina die familiären Imbissbuden und nannte sie „Big Mama“, eine liebevolle Hommage.