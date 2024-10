Steirer verging sich an Kindern seiner Schwester

Verdächtiger wirkte stets unauffällig und ruhig

Nach einem Hinweis reagierte kürzlich die Polizei. Die Beamten rasten zum Mehrparteienhaus, in dem der Firmen-Mitarbeiter lebt. Kurz darauf wurde er in Handschellen abgeführt. Als völlig unauffällig wird er von Personen aus seinem Umfeld beschrieben, niemand hätte damit gerechnet, dass der besonnen wirkende und zuvor völlig unscheinbare Mann zu etwas so Grausamen fähig sein könnte.