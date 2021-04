Gewerbeverein fordert „Zahlungsmoral-Turbo“

Hintergrund: In Österreich dauert es 49 Tage, bis die Republik ihre Rechnungen begleicht. In den vergangenen sechs Jahren hat sich das Zahlungstempo um elf Tage verschlechtert. „Gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfen Betriebe nicht an unbezahlten Rechnungen des Staates verdursten“, so ÖGV-Präsident Peter Lieber. Nachsatz: „Durch erhebliche Zahlungsverzüge wird die Not für viele ordentlich geführte Kleinbetriebe und Dienstleister unnötig verschärft!“