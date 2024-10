Prinzessin Kate: Rührende Botschaft nach Rückkehr

„Liebe, Kraft, Hoffnung“

Anlässlich der „Baby Loss Awareness Week“ in Großbritannien zeigte sie jetzt großes Mitgefühl mit Betroffenen und sprach ihnen Mut zu. In einer bewegenden Erklärung, die vom Kensington-Palast veröffentlicht wurde, schreibt Catherine: „Die Baby Loss Awareness Week ist ein wichtiger Moment, um all jene zu unterstützen, die das tragische Schicksal eines Babyverlusts erlitten haben. Ich sende Liebe, Kraft und Hoffnung an alle Betroffenen. #WaveofLight“. Unterschrieben wurde das Posting C für Catherine. Dazu postete der Palast ein Bild einer brennenden Kerze – und viele Social-Media-Nutzer folgten dem Beispiel der Prinzessin!