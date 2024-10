Kate überrascht mit Auftritt nach Chemotherapie

Kurz nach dem Vorfall hatten die beiden auf X bereits ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht: „Als Eltern können wir uns nicht annähernd vorstellen, was die Familien, Freunde und Liebsten derjenigen, die heute in Southport getötet und verletzt wurden, durchmachen.“ Kate und William haben selbst drei Kinder in einem ähnlichen Alter: den elfjährigen Prinz George, die neunjährige Prinzessin Charlotte und Prinz Louis im Alter von sechs Jahren.