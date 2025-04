Comeback nach Krise: JOSH. mit neuem Livealbum

Für Josh., den Wiener Musiker, der 2018 mit „Cordula Grün“ über Nacht zum Star wurde, war der Weg auf die wohl größte Bühne Wiens ein langer – nicht nur karrieretechnisch, sondern auch persönlich. In den letzten Jahren hatte der Sänger nämlich einiges durchzumachen: Burn-out, Selbstzweifel, Rückzug und viele depressive Phasen. All das verarbeitete er in einem Song aus dem Jahr 2023, der den treffenden Titel „Ich gehör repariert“ trägt.