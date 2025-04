Villacher glaubte, James Bond zu sein

Der Mann begann, in der Einfahrt der Frau zu randalieren und die Gartendekoration zu zerstören. Während der Zufahrt der Polizeistreifen gab die Frau an, dass der Mann gerade mit seinem Ellenbogen die Fensterscheibe ihres Autos einschlägt und auf dem Carportdach herumspringt. Danach steckte er noch seinen Kopf in einen dort befindlichen Brunnen und lief davon.