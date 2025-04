Verstappen? „Schumacher hat das auch gemacht“

„McLaren hat nicht so viel Kapitel daraus geschlagen, wie es hätte können“

Nach drei Rennwochenenden fehlt Verstappen nur ein Punkt auf WM-Spitzenreiter Norris im McLaren. „Ich habe ihn nie abgeschrieben“, sagt Herbert. „Man kann Verstappen auch nicht abschreiben. Denn McLaren verfügt derzeit über einen kleinen Vorsprung. Ist das schädlich für McLarens Titelchancen? In gewisser Weise, ja. Denn wie im vergangenen Jahr bei Max – und wie einst bei Schumacher – wurden die Titel durch die Frühform entschieden, alle anderen mussten aufholen. Norris aber liegt nur um einen Punkt vorne. McLaren hat also nicht so viel Kapitel daraus geschlagen, wie es hätte können.“