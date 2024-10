Nicht geimpft: Schulkind an Diphtherie erkrankt

Dank der sehr wirksamen Impfung galt Diphtherie in unseren Breiten eigentlich als nahezu ausgerottet. Jetzt tauchen aber wieder vereinzelt Fälle auf – aktuell hat sich in Deutschland ein zehnjähriger Bub sowie eine weitere Person mit der hochinfektiösen Krankheit angesteckt. Er muss nun in einer Klinik invasiv (bedeutet mit Schlauch) beatmet werden.