Diphtherie-Toter: Mann aus NÖ war nicht geimpft

In Österreich sind - wie berichtet - in den vergangenen Tagen zwei Fälle von Diphtherie nachgewiesen worden. Bei den beiden Fällen handelt es sich um zwei junge Männer mit Wohnsitz in Niederösterreich. Einer der beiden Infizierten verstarb, der andere ist laut Angaben des Gesundheitsministeriums „auf dem Weg der Besserung“. Wie die „Krone“ erfuhr, könnten die unterschiedlichen Krankheitsverläufe laut Behördenangaben auch mit dem Impfstatuts zu tun haben.