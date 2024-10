Trotz Schizophrenie: Angeklagter lehnt Therapie ab

Doch von dieser wollte der Angeklagte im Prozess am Dienstag in Feldkirch nichts wissen. „Ich brauche keine Hilfe“, so der Beschuldigte zu Richter Marco Mazzia. „Das sieht der Arzt aber anders. Also entweder Anti-Gewalttraining oder Arzt“, schlägt daraufhin der Herr Rat vor. Doch auch diese Option lehnt der Mann ab. Ebenso verweigert er, Bewährungshilfe in Anspruch zu nehmen.