Vizemeister gefordert: „Die Fans wollen Gewinner“

Die Spielmacherposition allerdings ist die Achillesferse: „Zach Cooks war im Vorjahr der beste Spieler der Liga (Anm: 22 Punkte pro Spiel im Schnitt)“, so Sommer, „der sorgt jetzt auch bei Tabellenführer Jena in der zweiten deutschen Liga für Furore. An seine Leistung kommt Rob Cooper (Anm: 9,6 Punkte pro Spiel) noch nicht heran. Weil wir auf dieser Position auch eine Ausstiegsklausel haben, halten wir am Spielermarkt die Augen offen.“