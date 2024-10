„Gibt andere Dinge“: Shiffrin gerät ins Grübeln

Als oberstes Saisonziel will Shiffrin „buchstäblich so bleiben, wie ich bin“. Die Rückeroberung des Gesamtweltcups von Lara Gut-Behrami lobt sie als „meinen Leitstern“ für den WM-Winter aus. Mit der sechsten großen Kugel würde sie mit Rekordsiegerin Annemarie Moser-Pröll gleichziehen. In Sachen Hunderter hält sie den Ball flach, lässt aber durchblicken, dass ihr an der Marke ähnlich viel wie an der Verbesserung des Rekordes von Ingemar Stenmark (86 Siege) liegt. Platzierungsziele im herkömmlichen Sinn habe sie schon länger nicht mehr. „Ich will einfach so weitermachen wie bisher und hart arbeiten.“