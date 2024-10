Wieder vereint: Ski-Traumpaar turtelt in Tirol

Während sich Shiffrin in den vergangenen Wochen auf die neue Saison, die am 26. Oktober in Sölden startet, vorbereitet hat, kämpft Kilde noch mit den Folgen seines schweren Sturzes in Wengen. In diesem Sommer war Shiffrin weniger als Trainingspartnerin, denn als gute Seele für ihren verletzten Partner gefordert. Zuletzt aber war sie fast drei Monate auf Trainingscamps in den USA und Südamerika. Jetzt gab’s das Wiedersehen in Tirol.