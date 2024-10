Shiffrin: „Wenn man fertig ist, ist man fertig“

Sie wisse nicht mehr darüber als alle anderen, kommentierte Shiffrin die Spekulationen. Falls Vonn es jedoch trotz ihres künstlichen Kniegelenks ernst meine, „dann muss es ein Zeichen dafür sein, dass es ihrem Knie viel besser geht. Es ist wirklich lange her, dass sie ihr Leben ohne starke Schmerzen leben konnte. Das ist also wirklich positiv für sie, und ich wünsche ihr das Beste.“ Ein baldiges Abfahrtsduell der beiden US-Stars wird es nicht geben. „Ich werde in dieser Saison mehr Super-G, aber keine Abfahrt bestreiten“, kündigte Shiffrin an.