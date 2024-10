Kim versetzt Grenzarmee in Schussbereitschaft

Der Befehl lautete, dass „acht Artilleriebrigaden in voller Kriegsstärke in Bereitschaft zum Feuereröffnen“ sein sollten. Weiteren Einheiten sei befohlen worden, „die Überwachung in höchster Alarmbereitschaft zu intensivieren“, während in der Hauptstadt Pjöngjang „die Flugabwehr-Beobachtungsposten verstärkt“ worden seien.