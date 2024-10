Eine Wahl und viele lange Gesichter

Zufrieden trotz Verluste

Ziemlich zufrieden zeigte man sich bei der ÖVP – und das, obwohl man rund fünf Prozent Verluste hinnehmen musste – auch das ein Statement. Optimismus verbreiten, das war das Motto der NEOS am Wahlabend – zwar gab es ein Plus zu vermelden, doch so richtig fett war dieses nicht. Die logische Folge: ein mildes Lächeln zum milden Wahlerfolg.