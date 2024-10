Teilnehmerrekord und zwei rot-weiß-rote Siege

„Wir erlebten ein unglaubliches Lauffest in Graz. Schon der Samstag war mit über 2000 Kindern ein emotionales Highlight. Mit gesamt 11 657 Teilnehmerinnen sind wir stolz auf den neuen Teilnehmerrekord“, war Veranstalter Michael Kummerer glücklich. Was ihn doppelt freute: „Auch zwei österreichische Sieger am Sonntag sowohl bei den Damen wie auch bei den Herren ist ein Novum und freut uns ungemein.“