Ex-Burgtheater-Chef: „Ich bin Wien nicht böse“

Trotz seines unrühmlichen Abgangs verbindet er die Stadt noch immer mit positiven Gefühlen: „Es war immer mein Sehnsuchtsort. Als Theatermann muss man Wien lieben. Ich bin der Stadt nicht böse, dem Wiener Publikum kann man gar nicht böse sein. Ich habe so viel Liebe erfahren in der Zwischenzeit hier und so viel Zuneigung ... Man geht nur nicht mehr so gerne. Man kommt nicht gerne her an einen Ort, den man mit so viel Sehnsucht aufgeladen hat. Ist doch logisch.“