„Für mich würde ein Traum in Erfüllung gehen“

Der „Atomic Media Day“ am Donnerstag in Salzburg brachte einen Auflauf der Stars mit sich. Die Namen, über die am meisten gesprochen wurde, waren aber gar nicht da: Aleksander Aamodt Kilde, Marcel Hirscher und Lindsey Vonn. Die 39-Jährige arbeitet am Comeback, war dafür in Neuseeland und suchte bei der FIS um eine Wildcard an. Von ihrem Ausrüster Head bekam sie zudem Servicemann Chris Krause. Mitte Dezember in Beaver Creek will sie als Vorläuferin am Start stehen. „Langsam werde ich verwirrt wegen all der Comebacks. Aber das sind großartige Neuigkeiten“, staunt Landsfrau Mikaela Shiffrin. Wie auch darüber, dass Vonn dann mit einem künstlichen Knie fahren wird: „Wow!“