Shiffrin emotional: „Ich träume von dem Moment“

Vorfreude war groß

Shiffrin war in diesem Sommer weniger als Trainingspartnerin, denn als gute Seele für ihren verletzten Partner gefordert. Zuletzt aber war sie fast drei Monate auf Trainingscamps in den USA und Südamerika. Dementsprechend groß war die Vorfreude auf ein Wiedersehen in Innsbruck. „Das wird ein lustiger Abend“, scherzte die 29-Jährige.