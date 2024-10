Für dieses neue See-Lokal wird ein Pächter gesucht

Aufwertung für gesamtes Areal

„Das Wasser hat wieder beste Qualität und das wird auch so bleiben“, freut sich Kraßnig, der, wie berichtet, auch erfolgreich für eine Verlegung der Straße gekämpft hat. So konnte die Fahrbahn weg vom Seeufer, hinter das Lokal, das zugleich umfassend saniert wurde, verlegt werden. So ist es gelungen, das gesamte Areal aufzuwerten.