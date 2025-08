Trainer sicher – Neustadt macht das Titelrennen!

Am Freitag startet mit dem Spiel Ardagger gegen Stockerau endlich die neue Saison in der NÖ-Landesliga. Die Teams sind bestens vorbereitet und wollen den Fans einen spannenden Titelkampf liefern. Geht es nach den Experten, wird dieser wohl nicht so spannend verlaufen. Bei der Trainerumfrage geht Wiener Neustadt als klarer Sieger hervor. Vor dem Ligastart haben wir uns die Coaches zum Interview geschnappt.