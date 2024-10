Kamerateam findet Überreste von totem Bergsteiger

Wie das Magazin berichtete, fand das Filmteam im September am zentralen Rongbuk-Gletscher auf tibetischer Seite des Everest einen abgetragenen Kletterstiefel, in dem sich unter einem Socken noch ein Fuß befand. Der Socken sei mit dem Namen „A.C. Irvine“ bestickt gewesen. Von dem Fund erhoffe sich das Team weitere Hinweise für eine Erklärung, was damals wirklich auf dem Everest passiert sei, wurde Regisseur Jimmy Chin zitiert. „Das ist der erste wirkliche Beweis, wo Sandy geendet ist.“ Seine Leiche könnte einige Meter weiter weg liegen.