Zugewanderte erzählen: „Sprache ist der Schlüssel“

Mediziner aus dem Libanon will Arzt-Praxis gründen

Mit offenen Armen wird Ghassan Asfahani in Zeiten akuten Ärzte-Mangels aufgenommen: Der Mediziner aus dem Libanon ließ sich mit seiner Partnerin Vera in Salzburg nieder und durchlief das aufwändige Nostrifizierungsverfahren, um seine Ausbildung hier anerkennen zu lassen. „Unsere Geschichte begann 2014/15 während der Flüchtlingskrise im Libanon“, erzählt Asfahani in fließendem Deutsch.